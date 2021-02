Juventus verovert nu ook Rome op weg naar 3e plek in Serie A

Cristiano Ronaldo vierde gisteren zijn 36e verjaardag, maar de Portugese stervoetballer was nog niet uitgefeest. Tegen Rome had hij slechts een korte studieronde nodig om de openingstreffer binnen te knallen, al zijn 68e goal voor Juventus sinds zijn overstap in 2018.

Een tweede feestslinger werd Ronaldo echter niet meer gegund. Eerst knalde hij op de lat (al controleerde hij voor de zekerheid nog eens bij de scheidsrechter of de bal niet over de lijn was gegaan). Daarna schoof Ibanez de bal liever zelf in doel dan de eer aan Ronaldo te laten.

Juventus liet in zijn laatste 11 confrontaties alleen tegen leider Inter punten liggen. Het doet met de 2-0-zege alvast haasje-over met Roma naar de derde plek en kan op zoek naar de Milanese topclubs.