VIDEO: Pandev zet ex-club Napoli een hak in Italiaanse titelstrijd

Genoa is onder zijn nieuwe trainer Davide Ballardini aan een sterke periode bezig. En dat heeft Napoli mogen voelen. Uitgerekend ex-speler Goran Pandev, die 3 seizoenen in loondienst van Napoli speelde, scoorde twee keer in het eerste halfuur.

Napoli weerde zich nog kranig, maar kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Matteo Politano. Het kijkt zo al tegen een kloof van 10 punten aan op leider Inter en ziet ook Lazio en Atalanta azen op zijn Europese ticket.

Dries Mertens ligt al even in de lappenmand met een enkelblessure.