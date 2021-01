Milan lijdt schipbreuk tegen Atalanta, maar blijft wel leider

Een onherkenbaar Milan werd op alle vlakken afgetroefd door Atalanta, dat Milan vorig seizoen al op een 5-0-pandoering had getrakteerd. Een kopbal van Romero luidde de zware nederlaag van de competitieleider in: 0-1.

Milan kreeg geen vat op Josip Ilicic en de Sloveen verdubbelde de score vanaf de stip. De 0-3 van Duvan Zapata was niet overdreven, want Atalanta had kansen bij de vleet in San Siro.

Voor het eerst dit seizoen kon Milan niet scoren in de competitie. Het eerste schot tussen de palen kwam er pas in minuut 71 toen de pas ingevallen Mario Mandzukic de doelman tot een save dwong. Ook Zlatan Ibrahimovic kreeg weinig klaar.

Ondanks de zware nederlaag is Milan wel zeker van de titel van "Winterkampioen" in Italië. Dat heeft Milan te danken aan Inter, dat bij Udinese niet verder geraakte dan 0-0.