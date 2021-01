Nainggolan verliest, maar maakt wel indruk bij terugkeer bij Cagliari

Nainggolan wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Cagliari, de club waar hij de doorbraak in de Serie A forceerde en waar hij vorig seizoen ook op uitleenbasis speelde.

De Belgische middenvelder had er duidelijk zin in tegen Benevento. Vanaf het eerste fluitsignaal nam hij de regie in handen op het middenveld van Cagliari en hij pakte regelmatig uit met zijn typische afstandsschoten.

Bij een counter probeerde hij de doelman te verrassen met een verre lob, maar die kon nog net bij de bal. Bij de daaropvolgende corner was het wel raak voor Cagliari: João Pedro kopte van dichtbij de 1-0 in doel.

Cagliari leek de match onder controle te hebben, maar Benevento sloeg genadeloos toe net voor de rust. Sau (tegen zijn ex-club) en Tuia zorgden voor de ommekeer: 1-2.

Na de pauze kon Cagliari de organisatie bij Benevento niet meer ontmantelen, ook niet na de vervanging van Nainggolan. De rode kaart van Nandez, geel voor een opstootje en geel voor aanhoudend protest en cynisch applaus, smoorden een slotoffensief van Cagliari helemaal in de kiem.