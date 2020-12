Cristiano Ronaldo (wie anders?) wijst Juventus de weg met 2 goals

In de beginfase had Juventus een goeie reflex nodig van Gianluigi Buffon om niet op achterstand te komen, maar daarna stond er geen maat op Juventus.

De jonge Zweed Kulusevski opende de score tegen zijn ex-ploeg en daarna nam Cristiano Ronaldo de regie over in Parma. De Portugees leek wel heel lang in de lucht te hangen toen hij de 0-2 in doel kopte en net na de rust besliste hij de match met de 0-3.

Ronaldo zit nu aan 12 competitiegoals in 9 matchen, 2 meer dan Ibrahimovic en Lukaku. De 0-4 van Morata was er een voor de boekhouding. Juventus verloor dit seizoen nog niet in de Serie A, maar liet met 6 draws wel al meer punten liggen dan verwacht.