VIDEO: Juventus laat twee punten liggen na gemiste strafschop Ronaldo

Juventus heeft in eigen huis dure punten laten liggen tegen Atalanta. Het kwam op voorsprong dankzij een klasseflits van Chiesa, na de rust kwamen de bezoekers langszij via Freuler. Cristiano Ronaldo had niet zijn dagje: hij kon de wedstrijd beslissen vanaf de stip, maar mikte flauw in de handen van de Atalanta-goalie.