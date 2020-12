VIDEO: Inter draait rollen pas in slotkwartier om, met ook goaltje van Lukaku

De 0-0 van voorbije week tegen Sjachtar Donetsk thuis was een domper, want de exit in Europa was zo een feit. Inter, dat door de winst naar de 2e plaats wipt tot op 2 punten van leider Milan, was op zoek naar eerherstel.

De goal van Sottil kort voor de rust maakte de zaken evenwel niet makkelijker. Twee corners in het slotkwartier zorgden voor de ommekeer: Barella maakte gelijk met een volley, D'Ambrosio kopte de bezoekers op voorsprong.

De thuisploeg zette nog alles op alles voor een gelijkspel, waarvan Lukaku kon profiteren. De Rode Duivel werkte een snelle counter koel af: hij dribbelde de doelman en scoorde in het lege doel zijn 9e competitiedoelpunt in 11 duels.