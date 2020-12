VIDEO: Bonucci verlost Juventus pas in de slotfase in derby tegen Torino

Onder Andrea Pirlo is Juventus zijn ongenaakbare status in de Serie A voorlopig kwijt. Juventus speelde al 5 keer gelijk en in eigen huis leek er een 6e puntendeling bij te komen.



De stadsgenoten kwamen vroeg in de match op voorsprong en Juventus bakte er in de eerste helft niets van. Pas in de 43e minuut plaatste het een eerste bal tussen de palen.

Na de pauze krikte Juventus zijn niveau op, maar de VAR keurde de gelijkmaker van Cuadrado af.

Juve en Pirlo voelden de bui al hangen, maar in het slotkwartier ging het van 0-1 naar 2-1.

Invaller McKennie scoorde zijn eerste roos in het shirt van Juve, veteraan Bonucci was de verlosser in de 89e minuut.

De verdediger brengt Juve tot op 3 punten van leider Milan, dat zondagavond nog bij Sampdoria aan de bak moet.