Milan heeft Zlatan Ibrahimovic niet nodig om koppositie te behouden

Milan miste tegen Fiorentina zijn coach Pioli (nog altijd besmet met corona) en topschutter Zlatan Ibrahimovic, die moedigde wel zijn ploegmaats aan in de tribune. Maar daar had de leider in de Serie A blijkbaar geen last van.

Al na een halfuur stond de 2-0-eindstand op het scorebord. Romagnoli kopte vrijstaand aan de tweede paal een hoekschop in doel en Kessié zette een door Saelemaekers afgedwongen penalty om.

Kessie kon zich zelfs de luxe permitteren om nog voor de rust een strafschop ook te missen. Het geplaagde Fiorentina had nochtans ook kansen gekregen, maar Vlahovic knalde de beste op de paal.

Na de rust controleerde de thuisploeg de match, Calhanoglu zag de 3-1 nog op de paal belanden. Milan blijft ongeslagen na 9 speeldagen en pronkt aan de leiding van het klassement.