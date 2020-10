Lukaku-Ibrahimovic 1-2: Milan wint voor het eerst in 4 jaar Milanese derby

Milan is - voor het eerst in meer dan 4 jaar - nog eens de ploeg van 't stad. Het klopte Inter met 1-2. Ibrahimovic maakte 2 snelle goals, waarna Lukaku voor de aansluitingstreffer zorgde in een aangename eerste helft. Inter liet een paar keer de 2-2 liggen, naar het eind ontaardde de partij met veel geel en fouten. Milan is leider met 12 op 12.