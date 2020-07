Daouda Peeters debuteert voor Juventus in non-match van kersverse kampioen

Er stond voor beide teams niets meer op het spel. Cagliari was al een tijdje zeker van het behoud, Juventus is sinds zondag kampioen.

Cagliari leek het meeste zin te hebben er toch nog iets van te maken, ook al kreeg het weinig kansen. Twee daarvan werden vakkundig afgemaakt door Gagliano en Simeone.

Een match dus om snel te vergeten, tenzij voor de 21-jarige Daouda Peeters, die van Sarri een kwartier voor tijd mocht debuteren. De Belgische jeugdinternational, geboren in Guinee, is de eerste landgenoot die voor Juve aantreedt in de Serie.

Peeters is en passant ook de 2e Belg die minuten maakt bij een Italiaanse kampioen. In 2007 verzamelde de Marokkaanse Belg Ibrahim Maaroufi een handvol minuten in het kampioenenjaar van Inter.