Suprematie: Ronaldo schiet Juventus naar een 9e titel op een rij

Het kampioenenjaar van Juventus verliep deze keer moeizamer dan in de voorgaande jaren. Dat bleek ook uit deze wedstrijd. Juventus won uiteindelijk met 2-0, maar Sampdoria had genoeg kansen om het titelfeestje te verbrodden.

In de eerste helft zagen we vooral een zenuwachtig Juventus. Sampdoria had aanvankelijk de beste kansen. Quagliarella en Ramirez kwamen gevaarlijk uit de hoek, maar vonden telkens een sterk keepende Szczesny op hun pad.

De eerste helft werd even overschaduwd door een lelijke botsing tussen Danilo en Ramirez. Die laatste kon voortspelen met een verband rond zijn hoofd, maar Danilo moest groggy het veld verlaten.

Uiteindelijk was het toch Juventus dat het eerst kon scoren via de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo. Na een ingestudeerde vrije trap belandde de bal bij de Portugees, die beheerst in de rechterhoek binnenschoot. (lees verder onder de tweet)