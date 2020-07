Dries Mertens valt al na een halfuur geblesseerd uit bij Napoli

Napoli heeft als bekerwinnaar niet zo heel veel meer te winnen en de Serie A, maar het heeft natuurlijk wel nog veel te verliezen, zoals spelers die geblesseerd moeten afhaken.

Mertens zakte tegen Udinese een eerste keer neer na een knietje in zijn rug en moest even later hinkend het veld verlaten, wellicht met een blessure aan zijn rechterbeen.

Trainer Gattuso zal hopen dat het niet al te ernstig is, want Napoli mag in eigen land uitgespeeld zijn in de Champions League is het nog altijd in de running voor de prijzen. Op 8 augustus speelt het de terugmatch van de 1/8e finale in Barcelona. De heenmatch eindigde op 1-1, waarbij de Napolitaanse goal werd gescoord door... Dries Mertens.