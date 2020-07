Ronaldo beslist topper (en titelstrijd?) met 2 goals in 3 minuten

De wedstrijd in de wedstrijd was het duel Ronaldo-Immobile. Beide spitsen bikkelen namelijk nog om de titel van topschutter. Met zijn twee treffers vandaag leek Ronaldo de fakkel over te nemen van zijn Italiaanse collega, maar de late penaltytreffer van Immobile hing de bordjes echter opnieuw gelijk: 30-30.

Het was typerend hoe Ronaldo na het doelpunt van Immobile balend afdroop. De Portugees wist desondanks met zijn twee goals wel opnieuw enkele records te verbreken. Zo is Ronaldo de snelste speler ooit die 50 goals weet te scoren in de Serie A.

Ronaldo heeft nu ook in drie topcompetities al minstens 30 goals gescoord in een seizoen. Hij deed het eerder in 2008 bij Manchester United en maar liefst 6 keer op rij bij Real Madrid.