Wat een vreemde topper: Juventus staat 2 goals, maar zakt dan helemaal in mekaar

Wie had uitgekeken naar het duel tussen 2 ploegen in vorm in de Serie A kwam bedrogen uit: laag tempo, veel fouten en weinig doelgevaar.

De tweede helft maakte alles goed. Eerst pikte Rabiot de bal op zijn eigen helft op, hij liep alles en iedereen voorbij om uiteindelijk de bal in de bovenhoek te rammen. Even later klungelden Kjaer en Romagnoli erop los en Ronaldo profiteerde.

Boeken toe dacht iedereen bij de 0-2, maar dat was buiten de VAR gerekend. Die had hands gezien en Ibrahimovic zette de strafschop om.

Wat toen gebeurde, had niemand verwacht. 5 minuten later stond het zowaar 3-2 voor Milan na goals van Kessié en Leao, de vervanger van Saelemaekers. De jonge Belg was voor de tweede keer op een rij aan de match begonnen.

Juve was van slag en dat illustreerde Alex Sandro met pijnlijk balverlies. Bonaventura was alert en Rebic maakte het helemaal af: 4-2.

Op de bank van Juve heerste ongeloof, Sarri verslikte zich in zijn sigarettenfilter. Krijgen we dan toch nog een titelstrijd in Italië?