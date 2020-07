20e competitiedoelpunt Romelu Lukaku levert Inter niks op

Na het verlies van Lazio gisteravond tegen Milan (0-3) kon Inter op 1 punt naderen van de Romeinen. Romelu Lukaku had dat begrepen en opende halverwege de eerste helft de score in de rebound. Martinez kopte tegen de paal, onze landgenoot was goed gevolgd.

Toen na de rust Bologna met z'n tienen kwam te staan, leek er geen vuiltje aan de lucht voor Inter, maar schijn bedriegt. Alles wat fout kon lopen, liep fout.

Martinez miste vanaf de stip, Juwara maakte 1-1 voor Bologna en verdediger Bastoni moest van het veld na een tweede gele kaart. Op de koop toe smeerde Barrow Inter een tweede tegentreffer én een tweede thuisnederlaag aan.

In de stand blijft Inter 3e op 4 punten van nummer 2 Lazio. Juventus leidt met 11 punten meer dan Inter.