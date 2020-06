Lukaku zet zijn teller op 19, maar Inter schiet zichzelf in de voet na dol slot

Zeer gevleide tussenstand bij de rust

Sassuolo leek op papier slechts een hapje voor Inter, maar de middenmoter was meteen bij de pinken in Giuseppe Meazza.

Een uitstekende Djuricic bediende Caputo, die Inter koud pakte na 4 minuten.

De thuisploeg was nergens en was vooral zeer kwetsbaar in de omschakeling. De voorhoede van de volwassen bezoekers was aartsgevaarlijk, maar sprong te slordig om met de vele beloftevolle tegenaanvallen.

Net toen Inter zich mocht opmaken voor een donderpreek van coach Conte, klaarde de hemel op.

Lukaku bracht Inter weer in de match vanaf de stip, Biraghi draaide de rollen helemaal om in de extra tijd met een vlam in het dak van het doel.