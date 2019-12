VIDEO: Roma-sterren zetten Fiorentina vlot opzij in laatste duel 2019

De positie van Fiorentina-coach Vincenzo Montella wankelt. Na de 1-1 vorige week tegen Inter had hij wat krediet gekocht, maar het verlies vanavond was al het 5e in 6 matchen. Fiorentina blijft 14e, 4 punten boven de degradatie.

Fiorentina begon nochtans uitstekend, maar 2 snelle goals sneden de thuisploeg de benen af. De 1e goal was een samenwerking tussen een dribbelende Pellegrini, die Zaniolo vond, die op zijn beurt met een volley Dzeko bediende: van dichtbij was het 0-1. Een vrijschop van Kolarov later stond de dubbele voorsprong al snel op het bord.

Fiorentina kon voor de rust in de kluts milderen langs Badelj. Pellegrini zorgde evenwel weer voor zekerheid: na een een-tweetje met Dzeko draaide hij de bal in de rechterbenedenhoek. Zaniolo wou niet onderdoen voor zijn collega-vedetten en nette nummer 4.

Roma verstevigde zijn 4e plaats, op 1 puntje van Lazio, dat zondag de Italiaanse Supercup speelt tegen Juventus. Roma telt 4 punten minder dan Inter en 7 minder dan Juve.