Mario Balotelli is bij zijn comeback voor Brescia meteen matchwinnaar

De trainerscaroussel draaide de afgelopen weken op volle toeren in Brescia. Eerst werd Eugenio Corini vervangen door Fabio Grosso, maar na 3 nederlagen op rij werd Grosso weer aan de kant geschoven voor... Corini.

Mario Balotelli werd door Grosso niet opgesteld, omdat de spits zich niet genoeg zou inzetten op training, maar door Corini werd Balotelli in ere hersteld. En Corini werd tegen SPAL bedankt voor dat vertrouwen. In het begin van de tweede helft scoorde Balotelli de 0-1 van dichtbij.

"Ik zag een volwassen speler", zei Corini over Balotelli. "Soms verdwijnt hij nog in een match en ik wil dat hij de hele wedstrijd bij de les is. Als hij nu nog meer aan het collectief kan denken, dan zal hij ook meer genieten van de match."

Balotelli was teruggekeerd naar zijn geboortestad Brescia om zich met goals in de nationale ploeg te spelen. "Iedereen wil mee naar het EK, maar het belangrijkste voor mij is Brescia behoeden voor de degradatie. Dat is mijn doel", zei Balotelli. Brescia sprong alvast over SPAL naar de voorlaatste plaats in het klassement.