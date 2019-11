VIDEO: Higuain en Dybala redden vel van Juve op bezoek bij Atalanta

Atalanta kreeg in de 17e minuut dé kans om Juventus op achterstand te zetten, maar Musa Barrow knalde de strafschop op de lat. Atalanta bleef aandringen en uitstel was geen afstel. Na de rust kopte een vrijstaande Gosens de 1-0 in doel aan de tweede paal.

De doelpuntenmaker werd niet veel later naar de kant gehaald voor Timothy Castagne, maar die wissel bracht de thuisploeg geen geluk. Het Argentijnse duo Higuain-Dybala zette de scheve situatie voor Juventus nog recht.

Higuain scoorde twee keer en bood Dybala de 1-3 aan in de extra tijd. De spelers van Atalanta waren bij de 1-2 wel razend op de ref en de VAR, omdat Cuadrado de bal met zijn hand had geraakt in de aanloop naar het doelpunt.

Juventus deed het in Bergamo zonder Cristiano Ronaldo. De Portugees werd gespaard om volledig fit te zijn voor het duel van dinsdag in de Champions League tegen Atletico.