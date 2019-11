Nainggolan schittert tegen Fiorentina met 3 assists en een kanonskogel

Nainggolan voelt zich in zijn sas als kapitein bij Cagliari. De Inter-huurling nam zijn team tegen Fiorentina bij de hand en strooide met assists. Zijn eerste kwam er na een dik kwartier voor Marko Rog en ook Simeone en Pedro moesten Nainggolan bedanken na hun doelpunt.

Tussendoor had ook Pisacane de weg naar doel gevonden en zo stond Cagliari nog voor het uur al 4-0 voor. Nainggolan deed er zelf nog een vijfde doelpunt bij met een van zijn gekende pegels. Niet veel later kreeg hij een wissel en een staande ovatie.

In het slot kon Fiorentina nog twee keer tegenprikken, maar de zege van de thuisploeg kwam uiteraard niet meer in gevaar. Zo blijft Cagliari verrassend meedoen voor de knikkers in de Serie A.