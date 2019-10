Zonder Ronaldo kan Juventus niet winnen van Lecce

Paulo Dybala zette Juventus in het begin van de tweede helft op voorsprong met een penalty en zo leek de achtste competitiezege van het seizoen in de maak voor kampioen Juventus. Maar Juve kreeg niet veel later lik op stuk toen Lecce-aanvoerder Mancosu gelijkmaakte vanaf de stip.

Juventus drong nog aan, maar vond niet meer het juiste recept om de afweer van Lecce te ontmantelen. Ronaldo kon daarbij niet helpen, want de ster van Juventus kreeg rust van trainer Sarri.

Juve blijft ongeslagen in de Serie A en kon pas voor de tweede keer dit jaar niet winnen in de Italiaanse competitie. Sarri heeft als coach van Juventus 7 keer gewonnen en 2 keer gelijkgespeeld in de Serie A. Voor Lecce is het het tweede puntje op een rij, vorig weekend kon het ook al Milan in bedwang houden (2-2).