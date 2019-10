Lukaku scoort 2 keer bij Sassuolo, Inter speelt nog met vuur in slotfase

Voor de supporters en bestuurders van Sassuolo was het een emotionele dag: het was de eerste wedstrijd van de club sinds de dood van eigenaar Giorgio Squinzi.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte en Domenico Berardi droeg zijn 1-1 op aan de overleden patron, door met zijn handen naar de hemel te wijzen.

Maar de overwinning konden de jongens van Sassuolo niet thuishouden. Romelu Lukaku en Lautaro Martinez verdeelden de treffers onder hun tweeën en ondanks de defensieve instabiliteit bij Inter en de late 2 goals van Sassuolo volstond dat voor de Milanezen om de drie punten mee naar huis te nemen.

Lukaku scoorde al 5 keer in 8 matchen en al 4 keer in Inters 4 uitwedstrijden. De vorige keer dat een speler van Inter 4 (of meer) doelpunten maakte in de eerste 4 uitmatchen van de club was in 2009. Diego Milito was toen de brokkenmaker met dienst.

Pikant detail: in dat seizoen (2009-2010) won Inter de Champions League. In de finale ging Bayern München met 2-0 voor de bijl, met 2 goals van de Argentijn.