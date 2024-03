BEKIJK - Eric Gerets ziet zijn Marseille verliezen van 10 PSG-spelers

PSG heeft de topper op de 27e speeldag in de Ligue 1 naar zijn hand gezet. De leider won "Le Classique" bij grote rivaal Olympique Marseille met 0-2.

Hoog bezoek in Marseille. Oud-trainer en voormalige Rode Duivel Eric Gerets (2007-2009) woonde de Franse klassieker bij.

Marseille leek meteen gelijk te maken, maar de treffer van Jordan Veretout werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Zonder Kylian Mbappé, die even voorbij het uur gewisseld werd door coach Luis Enrique, trok PSG de zege over de streep. Zijn vervanger Gonçalo Ramos legde de partij vijf minuten voor tijd in een definitieve plooi.