Teddy Teuma geeft zijn visitekaartje af bij Stade Reims met 2 goals en assist

Teddy Teuma heeft zijn entree in de Ligue 1 niet gemist. De oud-aanvoerder van Union toonde zondagnamiddag zijn klasse in de competitiewedstrijd tegen Montpellier met twee goals en een assist in een 1-3-zege. Ook bij Montpellier stond een oude bekende aan het kanon: ex-OHL-speler Mousa Tamari.