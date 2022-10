BEKIJK: PSG verstevigt leidersplaats na doelpuntenfestijn tegen Troyes

Na de zege van Lens gisteren, met hattrickheld Loïs Openda, moest PSG winnen tegen Troyes om de kloof op zijn eerste achtervolger weer uit te breiden. De thuisploeg schoot alvast niet al te best uit de startblokken.



Mama Baldé kon al snel scoren voor de bezoekers, maar twintig minuten later hingen de bordjes weer in evenwicht. Soler kon scoren op aangeven van Neymar.



Net na de rust bracht Mama Baldé zijn ploeg opnieuw op voorsprong na geblunder in de Parijse defensie. Dit keer ging PSG er meteen op en over op 20 minuten tijd.

Messi met een mooi afstandsschot, Neymar na een mooie doorsteekpass van Messi en Mbappé op penalty: de sterspelers troffen alle drie nog raak in de tweede helft.



Troyes scoorde nog tegen in het slot maar kon geen gelijkspel meer uit de brand slepen. PSG vergroot de kloof met Lens weer tot 5 punten.