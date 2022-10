Hattrick van Ben Yedder bezorgt Philippe Clement en Monaco ruime zege tegen Nantes

Na een kwakkelperiode in augustus heeft Clement zijn team in september terug op de rails gekregen. AS Monaco kon met een 9 op 9 in de achterzak Nantes ontvangen.

De Monegasken begonnen verschroeiend met vroege treffers van de Zwitser Breel Embolo en Wissam Ben Yedder. De Franse goalgetter voelde zich duidelijk in zijn sas en prikte nog voor het halfuur zijn tweede al binnen.

Nantes hing in de touwen en op het uur kon Ben Yedder vanop de stip zijn hattrick vervolledigen. Meer dan een eerredder in de vorm van een knullig eigen doelpunt van Caio Henrique zat er niet meer in voor Nantes.

Dankzij vier opeenvolgende overwinningen sluit Monaco stelselmatig weer aan in de bovenste regionen. Het bekleedt nu de vijfde plaats in de Ligue 1 met 17 punten.