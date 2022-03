Een zucht van opluchting: uitgerekend tegen PSG rechten Philippe Clement en Monaco de rug

Bekijk de goals:

Mbappé: "Moeten onszelf respecteren", Pochettino: "Onaanvaardbaar"

De pijnlijke Champions League-exit blijft nazinderen bij PSG, dat amper iets op het veld legde. Mbappé loofde Monaco, maar beseft dat het beter moet. "Monaco speelde goed, het is een goed team, een geweldige club", zegt de ex-speler van Monaco.



"We kunnen met 8-0 of 9-0 winnen, maar de mensen blijven praten over de Champions League. Wat er ook gebeurt, we moeten professioneel blijven en onszelf respecteren. We moeten ook respect hebben voor de fans. Ons doel is de 10e titel."



Coach Pochettino, doorgaans zachtaardig, klonk ook hard op de persconferentie nadien: "De manier waarop we verloren is onaanvaardbaar op dit niveau. Hoe wij aan de match beginnen, kan niet. Ik ben beschaamd."



"We moeten de frustratie over de exit uit de Champions League achter ons laten, hopelijk kan de internationale break daar voor zorgen. We moeten het beste van onszelf geven. Het ontbreekt ons aan vechtlust."



Het was de 4e competitienederlaag voor PSG dit seizoen, de 3e in 5 speeldagen. "We kunnen verliezen, maar niet op deze manier. Wat gebeurd is, mag en moet zich niet herhalen. We moeten collectief blijven denken. We moeten stoppen met excuses te zoeken. Iedereen moet voor de spiegel gaan staan."