BEKIJK: Delort duwt leider PSG kopje onder aan de Côte d'Azur met knappe goal

Nice is dit seizoen een kwelduivel voor PSG. In de Coupe de France schakelden de Zuid-Fransen Messi en co al uit en nu volgde ook een 1-0 nederlaag in de competitie.

De wedstrijd leek af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel, maar in het slot besliste spits Andy Delort de wedstrijd met een harde knal van dichtbij in de winkelhaak.

Nice wordt nu minstens voor een dag 2e in de Ligue 1 op 13 punten van het ongenaakbare PSG. Marseille, dat Nice nog voorbij kan, komt later dit weekend wel nog in actie tegen het AS Monaco van Philippe Clement.