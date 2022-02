VIDEO: PSG wurmt zich pas in de 93e minuut voorbij Rennes, met dank aan Mbappé

Enkele dagen voor de clash met Real Madrid in de Champions League kreeg PSG vrijdagavond het bezoek van Rennes, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Jérémy Doku moest stellen.



De generale repetitie van PSG was niet meteen om over naar huis te schrijven. De leider deelde zo nu en dan wel enkele prikjes uit, maar oogde over het geheel van de wedstrijd toch vooral inspiratieloos.



De beste mogelijkheden waren zelfs voor de bezoekers, die lange tijd uitzicht hadden op een punt. Maar het venijn zat in de staart voor Rennes. Een doelpunt van Mbappé werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar in de extra tijd zette Messi zijn spitsbroeder Mbappé alsnog op weg naar de 1-0.