BEKIJK: Sergio Ramos viert zijn 1e goal voor PSG

Leider PSG heeft in de Ligue 1 korte metten gemaakt met Stade Reims. Sergio Ramos maakte zijn 1e goal als PSG-speler. Lionel Messi verzamelde na een coronabesmettting zijn eerste speelminuten in een maand tijd. De Argentijnse sterspeler verstuurde bij de 3-0 een uitstekende pass naar Verratti, die zijn trap via onze landgenoot Wout Faes zag binnengaan.