Invaller Sergio Ramos druipt af na 1e rode kaart bij PSG, dat nog punt pakt

PSG miste de geschorsten Mbappé, Verratti en de geblesseerde Neymar tegen Lorient, dat zijn laatste 7 wedstrijden had verloren. PSG maakte een ongeïnspireerde indruk, enkel Lionel Messi had er blijkbaar zin in.

Maar de paal en de doelman van Lorient hielden de Argentijnse ster van een goal en die viel wel aan de overkant. Thomas Monconduit verwarmde de harten van de Lorient-supporters met een heerlijke knal in de bovenhoek.

Na de rust eiste Sergio Ramos de hoofdrol op. De Spaanse verdediger, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van Real Madrid, viel bij de rust in voor Nuno Mendes, maar haalde het einde van de match niet. In minuut 85 kreeg hij zijn 2e gele kaart onder de neus geschoven, zijn eerste uitsluiting in het shirt van PSG.

Ramos stond dus niet meer op het veld toen Mauro Icardi PSG behoedde voor de nederlaag. De Argentijnse spits kopte een voorzet van Hakimi binnen. Niet dat het gelijkspel problematisch is voor PSG, als leider heeft het 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Nice.