Doku viert zijn terugkeer bij Rennes met korte invalbeurt

Jérémy Doku kende dit seizoen al heel wat blessurezorgen. Eind augustus raakte de 19-jarige flankspeler aan zijn dijbeen geblesseerd en midden oktober liep hij ook een knieblessure op. Vandaag zijn die zorgen verleden tijd.

Een basisplaats zat er nog niet in voor Doku tegen Montpellier. Vanop de bank zag hij hoe Martin Terrier al in de 8e minuut de netten bol zette. Zo'n 20 minuten later stelde Lovro Majer de zege voor Rennes al veilig. Tot overmaat van ramp voor Montpellier keek Teji Savanier voor de rust tegen zijn 2e gele kaart aan.



In de 92e minuut was de tijd voor Doku dan gekomen in het Roazhon Park. Onze landgenoot mocht doelpuntenmaker Martin Terrier komen vervangen. 3 minuten later zat de wedstrijd erop.

Door de zege klimt Rennes naar een knappe 2e plaats in de stand. Het telt 12 punten minder dan leider Paris Saint-Germain.