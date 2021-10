PSG trekt het laken zonder Messi toch nog naar zich toe tegen Lille

Mbappé ontbrak tegen titelverdediger Lille door een blessure, maar met Messi, Neymar en Di Maria liep er voorin toch nog genoeg talent rond bij de hoofdstedelingen.

PSG was ook baas in de eerste helft, maar de gevaarlijkste kansen kwamen van de bezoekers. Iets na het halfuur maakte Jonathan David zelfs de verdiende 0-1. Het voorbereidende werk kwam van Burak, David kon zijn 8e van het seizoen bijna niet meer missen.

Na de rust viel meteen op dat Messi in de kleedkamers van het Parc des Princes was gebleven. Hij werd voorin vervangen door Icardi. Lille hield alles goed dicht in de tweede helft. Meer nog: het kreeg zelfs kansen op 0-2 via Burak en David.

Maar in het slotkwartier kraakten de bezoekers toch nog. Eerst bezorgde Di Maria aanvoerder Marquinhos de 1-1, waarna de Argentijn het twee minuten voor tijd helemaal afmaakte met een schuiver in de linkerhoek.

PSG blijft zo autoritair leider in Frankrijk met 31 op 36, dat zijn tien punten meer dan eerste achtervolger Lens. Toch zullen er in de Franse hoofdstad wat zorgen zijn over de fitheid van Mbappé en Messi.