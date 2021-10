Ex-Gentenaar Jonathan David weer trefzeker en momenteel topschutter in Ligue 1

Een hoge bal van Fonte controleren om dan 2 tegenstrevers met een geniale baltoets het bos in te sturen. Jonathan David liet vanavond weer een fraaie treffer noteren.



De 21-jarige spits zit zo na 11 wedstrijden in de Ligue 1 al aan 7 doelpunten. Dat is meer dan Mbappé (5 treffers), Neymar (1 doelpunt) en Messi (0 stuks) samen in de Franse eerste klasse. David moet wel Gaëtan Laborde naast zich dulden.



Ook als we de lijn doortrekken en kijken naar het aantal treffers in de Ligue 1 in het jaar 2021 kan David uitstekende cijfers voorleggen. Dit kalenderjaar zit de Canadees aan 18 doelpunten. Enkel Kylian Mbappé doet beter met 20 treffers.

Een zege leverde het echter niet op. Rijsel slikte nog in de 32e minuut een doelpunt van Romain Faivre op vrije trap. Met dat punt staat Rijsel op een gedeelde 8e plek in de Ligue 1.