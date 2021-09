PSG behoudt dankzij twee goals van Achraf Hakimi zijn perfect rapport

PSG ontsnapte vorige zondag al aan puntenverlies nadat Icardi pas in de toegevoegde tijd de zege had veiliggesteld voor eigen volk tegen Lyon.

Ook in Metz had het sterrenensemble het niet gemakkelijk. Lionel Messi was in de hoofdstad gebleven met een knieblessure, hij zag vanuit zijn zetel hoe Hakimi voor een blitzstart zorgde door al na vijf minuten de 0-1 op het bord te zetten.

De rechtsback scoorde uit de rebound nadat een bal van Icardi van de lijn werd gehaald na een fantastische pass van Neymar.

De bezoekers lieten Metz daarna opnieuw in de wedstrijd komen. Zes minuten voor rust kopte Kouyaté de verdiende gelijkmaker voorbij Navas in doel.

Na de koffie acteerde PSG flauw. Het leek opnieuw voor het eerst niet te kunnen winnen dit seizoen, maar dat was zonder Hakimi gerekend. Hij werd de matchwinnaar met zijn tweede van de avond na alweer voorbereidend werk van Neymar.

In het klassement leidt PSG met 21 op 21. Marseille volgt al op 7 punten, met één wedstrijd minder gespeeld.