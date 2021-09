Paniek bij PSG ondanks zege: Lionel Messi boos op coach na vroege wissel

Ook in zijn derde wedstrijd voor PSG kwam Messi niet tot scoren. Al kon de Argentijn zijn ogen niet geloven toen in minuut 76 het bordje van de vierde ref met zijn rugnummer de hoogte in zag gaan.



Messi slofte naar de kant en liep zijn trainer Mauricio Pochettino straal voorbij, terwijl die zijn sterspeler nog iets wilde vertellen. Met enkele grimassen liet de Argentijn ook nog eens duidelijk merken wat hij van de wissel vond.



Een smet op de feestavond van PSG. De Parijzenaars waren op achterstand gekomen na een treffer van Paquetá. Maar via een penalty van Neymar en een goal in extra tijd van Icardi sleepte hij alsnog de zege uit de brand.