De kop is eraf voor Messi bij PSG, Mbappé is de matchwinnaar in Reims

De voetbalwereld keek al een hele week uit naar het debuut van Lionel Messi bij PSG, maar ook in Reims moesten de fans nog even geduld oefenen. Trainer Pochettino begon Di Maria, Neymar en Mbappé in de voorhoede.

Messi moest toekijken vanaf de bank en zag hoe Mbappé al na een kwartier een voorzet van Di Maria verzilverde. Iets voorbij het uur verdubbelde de Fransman de score op aangeven van Hakimi.

Meteen na de 0-2 kregen de fans in Reims waarvoor ze gekomen waren: het debuut van Lionel Messi. De Argentijn loste met een glimlach zijn maatje Neymar af. In zijn eerste halfuurtje bij PSG kon hij nog niet toveren, al was dat ook niet nodig na de twee goals van Mbappé.

Bij de thuisploeg speelden de Belgen Foket en Faes de hele wedstrijd in de defensie. Zij kunnen later aan hun kleinkinderen toch maar mooi vertellen dat ze op het veld stonden bij het debuut van Messi bij PSG.