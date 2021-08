Hallucinant: Nice-Marseille stopgezet, omdat Nice-fans Marseille-spelers aanvallen

De 2 teams doken de kleedkamers in. Toen de rust - na een oproep van de Nice-voorzitter - na bijna 1,5 uur was teruggekeerd, probeerde de scheidsrechter de match weer op gang te brengen.

De chaos was totaal, stewards moesten er ook aan te pas te komen om Jorge Sampaoli, de bijzonder geëmotioneerde coach van Marseille, in bedwang te houden.

OM-voorzitter Pablo Longorial "We hebben beslist om de match niet meer te hervatten voor de veiligheid van onze spelers. Wat vandaag gebeurd is, is totaal onaanvaardbaar. We moeten een precedent scheppen voor het Franse voetbal."