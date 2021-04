Lyon, met Denayer, verkwanselt 2 kostbare punten in de titelrace

Lyon was vooral voorin onmondig tegen Lens. Aanvoerder Depay stond op een eiland en had niet de bevlogenheid om het te kunnen forceren. Met Slimani hoopte coach Garcia het tij nog te keren, maar de invaller mocht snel weer douchen na een gevaarlijke tackle.

"Dit was een zwakke prestatie", gaf Jason Denayer toe. "Toch denk ik niet dat dit een keerpunt in de titelstrijd is. We moeten erin blijven geloven. We moeten alleen ons oude niveau weer halen."