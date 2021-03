Doku viert zijn eerste goal in de Ligue 1 met een rode kaart

Vijf maanden na zijn transfer van Anderlecht naar Stade Rennes heeft Doku zijn eerste goal gemaakt voor zijn Franse werkgever. Op aangeven van Terrier opende hij de score op bezoek bij Metz. Doku kwam goed de zestien ingelopen en schoof de bal binnen.

Doku kon wel niet lang genieten van zijn eerste goal want na de rust werd de Rode Duivel uitgesloten voor een foutieve tackle. Ook dat was trouwens een primeur voor Doku. Nooit eerder kreeg hij in zijn profcarrière rechtstreeks rood.

Rennes kwam met een mannetje minder wel niet meer in de problemen. Terrier had voor de rust de voorsprong al verdubbeld vanaf de stip. En in het slot werd het ook nog 0-3 na een goal van Guirassy. De tegengoal van Metz kwam te laat om de zege nog in gevaar te brengen.