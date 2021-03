Moses Simon (ex-AA Gent) neemt PSG te grazen met FC Nantes

Het Prinsenpark in Parijs heeft even wat van zijn glans verloren. Na AS Monaco is nu ook het kleinere FC Nantes komen winnen.

Net voor de pauze had Draxler nog de score geopend met een laag schot, maar in de tweede helft ging PSG kopje-onder. Een zwakke pass van Mbappé leidde de gelijkmaker van Kolo Muani in. Dankzij Moses Simon (ex-AA Gent) gingen de 3 punten mee naar Nantes.

In de titelstrijd leidt Lille (na een 0-0 in Monaco) met 63 punten. PSG en Lyon volgen allebei op 3 punten van de nummer 1.

Volgende week speelt PSG de topper tegen Lille in de Beker van Frankrijk.