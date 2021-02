Ligue 1 is de CL niet: PSG lijdt thuis schipbreuk tegen AS Monaco

In Frankrijk lijkt Paris Saint-Germain dit jaar minder dominant als vanouds. De stinkend rijke club uit de hoofdstad schitterde dan wel in de Champions League tegen Barcelona (1-4-winst, red.), maar in eigen land loopt het stroever.



Met Monaco kwam de nummer 4 in de stand over de vloer. PSG, dat op Verratti na, met exact hetzelfde elftal aan de wedstrijd begon als in Catalonië begon rampzalig en keek na 6 minuten al tegen een achterstand aan: Diop opende de score.



PSG, dat het zonder de geblesseerde Neymar moest stellen, probeerde wel maar had geen antwoord in huis. Enkele minuten na de rust zorgde Maripan op de koop toe voor een nieuwe klap. Meteen ook de doodssteek voor de club van coach Pochettino.

Door de zesde competitienederlaag voor PSG springt Lyon over de landskampioen naar plek 2 in de stand. Leider Lille lacht in zijn vuistje en telt na 26 speeldagen 4 punten meer dan PSG en 3 dan Lyon.