Kean (2x) en Mbappé (2x) bezorgen PSG een rustige avond tegen Dijon

Paris Saint-Germain wilde zich na de uitschuiver in de Champions League tegen Manchester United geen tweede keer in één week tijd laten verrassen in eigen huis.

Het begon sterk aan de wedstrijd en na amper drie minuten spelen lag de bal al in het mandje: Kean scoorde van dichtbij op assist van de Nederlander Bakker. Ook het tweede doelpunt kwam van Kean, deze keer op aangeven van Neymar.

De tweede helft leek lang een maat voor niets. Tot Mbappé mocht invallen met nog iets meer dan een kwartier te spelen. Eerst vloerde hij het sluitstuk van Dijon door diens benen, om het daarna helemaal af te maken na een collectieve aanval.

Met 18 op 24 is PSG voorlopig leider in Frankrijk. Dijon is hekkensluiter met amper twee punten.