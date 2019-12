8 dolle minuten, meer hebben Neymar, Mbappé en Icardi niet nodig tegen Montpellier

De eerste helft was een ramp voor de fiere leider in de Ligue 1. PSG zag Kimpembe en Gueye geblesseerd uitvallen en als klap op de vuurpijl verschalkte Leandro Paredes zijn eigen doelman: 1-0 voor Montpellier. PSG had geen enkel schot op doel voor de rust.

De thuisploeg gaf na de rust wel kansen weg, maar leek stand te kunnen houden. Tot Pedro Mendes een tweede gele kaart kreeg en Montpellier met een man minder voort moest spelen. PSG rook bloed en het ging snel.

Minder dan 10 minuten later had PSG al drie keer gescoord. Neymar trof raak na een vrije trap en ook Mbappé (op assist van Neymar) en Icardi (na een assist van Mbappé) deden hun duit in het zakje. Zo behoudt PSG zijn 8 punten voorsprong op Marseille.