PSG tankt vertrouwen voor Club tegen 9 Nice-spelers, Mbappé valt paar minuten in

Mbappé, die zich enkele weken geleden tegen Galatasaray weer blesseerde na net hersteld te zijn, maakte van de gelegenheid gebruik om te scoren en Icardi de 4-1 aan te bieden. Club Brugge is bij deze gewaarschuwd. PSG blijft zo ook zeker leider na de 10e speeldag in Frankrijk.

PSG was heer en meester, tot Ganago de aansluitingstreffer maakte na een dik uur. Bij het ingaan van het slotkwartier verloor Nice in een warrige fase 2 spelers - Cyprien en Hérelle - met een rode kaart. Nice begreep er niets van, maar het gaf Tuchel wel de kans om Mbappé te laten invallen voor een kleine 10 minuten.

Met een geblesseerde Neymar en Cavani en Mbappé nog op de bank omdat ze niet geheel fit zijn, kon PSG-coach Tuchel rekenen op Di Maria. De Argentijn wervelde in de openingsfase en scoorde 2 keer. De 2e was erg fraai met een lob op snelheid en met finesse, weggestuurd door onze Thomas Meunier.

Meunier: "Genie van Di Maria heeft gesproken"

Meunier kreeg van Tuchel nog eens 90 minuten. Hij zag een match met 2 gezichten: "Onze eerste helft was écht goed met een goeie pressing van de aanvallers en middenvelders erg goeie tactische bewegingen. In de 2e helft liep het anders. Ik had de indruk dat Nice ons in slaap probeerde te wiegen om daarna toe te slaan. Dat deden ze met de 1-2. Gelukkig pakten ze 2 rode kaarten, waardoor hun vertrouwen volledig weg was."

Meunier zette Di Maria op weg naar de 0-2: "Ik gaf hem de bal, zodat hij er een assist kan van maken. Maar er was niet veel volk centraal. Zijn genie heeft gesproken. Hij kan echt bevrijd spelen als hij zich betrokken voelt. Het ene moment mist hij een makkelijke controle, 5 minuten later maakt hij dan deze goal."

Meunier wist ondertussen ook al dat Club had gewonnen: "Ze gaan voor de titel in België. Wij moeten er niet van uitgaan dat we daar dinsdag zomaar eventjes gaan winnen. We zullen moeten opletten. Hun 12e man zal heel belangrijk zijn. Maar de teamspirit zit er stevig in bij ons. Er is veel concurrentie en veel kwaliteit. Dat loont."