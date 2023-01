Video: Liverpool dan toch door in FA Cup dankzij heerlijke knal van jonkie Elliott

Op 7 januari was Liverpool thuis niet verder geraakt dan 2-2 tegen Wolverhampton en dus was een tweede match nodig om een winnaar aan te duiden in de derde ronde van de FA Cup.

De wedstrijd was net begonnen toen het licht al uit ging. Letterlijk dan. Even was het veld van Wolverhampton helemaal donker (zie video.). Gelukkig zagen de spelers vrij snel opnieuw het licht.

Vooral de jonge Harvey Ellliott dan. Hij had zich opgeladen voor een bliksemschicht. In de 14e minuut trapte hij vanop zo’n 20 meter de bal heerlijk in doel (zie video).

Liverpool verantwoordde die voorsprong voor de rust met dominant voetbal, zonder voor de rest grote kansen af te dwingen.

Jürgen Klopp vertrouwde het zaakje niet volledig en bracht daarom na de rust nog Salah in. De thuisploeg van trainer Julen Lopetegui was aanvallend echter te onmondig om iets terug te doen en kan zich vanaf nu volledig richten op het verdrijven van het degradatiespook in de competitie.