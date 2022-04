Vleeswonde, geen spierblessure voor Kevin De Bruyne: "Maar de bekermatch tegen Liverpool wordt krap"

18:42

vooraf, 18 uur 42. Geen spierblessure voor De Bruyne. Kevin De Bruyne moest in de Champions League tegen Atletico Madrid het veld verlaten na een trap tegen zijn enkel. De vrees voor een lange afwezigheid, zeker in de cruciale fase van het seizoen, is onterecht, zo stelde coach Pep Guardiola de pers gerust. De Bruyne houdt enkel een vleeswonde over aan de tik van Reinildo Mandava en die werd inmiddels al gehecht. Het is nog onzeker of hij er morgen al zal bij zijn voor de bekerclash tegen Liverpool. .