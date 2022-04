Liverpool houdt Manchester City (zonder De Bruyne) uit bekerfinale na nieuw spektakelstuk

Manchester City - Liverpool in een notendop:

Masterclass in hoge pressing

Zo gewaagd ze in de competitie aan elkaar waren, zo groot was het verschil in de eerste helft. Liverpool leverde een masterclass in hoge pressing af. Manchester City had het bijzonder moeilijk om uit te voetballen en kwam maar niet in zijn spel.

Op de koop toe liepen de troepen van Guardiola tegen een vroeg doelpunt aan. Konaté kon al snel een hoekschop in doel buffelen.



De Citizens waren een schim van zichzelf. Lag het aan de afwezigheid van een geblesseerde Kevin De Bruyne, die aan de bank gekluisterd bleef?

Feit is dat City ook een handje toestak. Zack Steffen, die de voorkeur op Ederson kreeg, verslikte zich in zijn dribbel. Mané nam het cadeau in dank aan. De Senegalees rondde ook nog eens een fraaie aanval heerlijk af. Daar stond City dan, 0-3 achter aan de rust.