Tottenham wacht tot absolute slotfase om derdeklasser opzij te zetten in FA Cup

In de derde ronde van de FA Cup springen de ploegen uit de Premier League in de dans. Het is de uitgelezen kans voor clubs uit de lagere klassen om te stunten.



Morecambe, uit de League One, had die boodschap duidelijk begrepen. De Engelse derdeklasser stond zijn mannetje tegen de ploeg van Conté en wist voor de rust zelfs te scoren. Nobele onbekende Anthony O'Connor trapte de bal na een half uur spelen voorbij Spurs-doelman Gollini.



Die voorsprong bleef verrassend genoeg op het bord staan tot diep in de wedstrijd. Met nog een kwartier te spelen, hadden de mannen van Morecambe nog steeds zicht op de volgende ronde in de FA Cup.

Ze verdedigden met man en macht om de aanvalsgolven van Kane en co af te wenden. Tevergeefs, In de 75e minuut was het Harry Winks die op vrije trap de ban brak voor de Spurs. Of het de bedoeling was om rechtstreeks te trappen, mag u hieronder zelf beslissen.

De bedoeling of niet, het zal Conté een worst weten. De Italiaan vuurde zijn ploeg aan om een nieuwe blamage af te wenden. Hij gooide onder anderen Harry Kane en Lucas Moura in de strijd om die klus te klaren. Het sterrenduo stelde niet teleur en zorgden in de 86e en 89e minuut voor de overwinning.

Dat was op het nippertje ...